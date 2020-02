Vorsicht bei Telefon-Aktiendeals

Ich gebe Ihnen Recht, dass einige Firmen mit wenig seriösen Methoden und oft auch auf ziemlich aggressive Weise versuchen, Kleininvestoren für riskante Privatanlagen zu gewinnen. Meist erfolgen diese Angebote via Telefon, wo hartnäckige Verkäufer das Blaue vom Himmel versprechen und den naiven Sparern hohe Gewinnchancen in Aussicht stellen.

Immer wieder habe ich Anfragen von Leserinnen, die solche Angebote bekommen haben und sich ernsthaft überlegen, ihren Sparbatzen in völlig unbekannte Einzelfirmen zu investieren, ohne dass die Sparer irgendwelche Sicherheiten hätten.

Ich weise die Kleininvestoren immer darauf hin, dass wenn sie Aktien von privat gehaltenen und an keiner Börse kotierten Einzelunternehmen kaufen, sehr hohe Risiken eingehen und den gesamten Kapitaleinsatz verlieren könnten. Denn für die Aktien haftet lediglich die Firma, in die man investiert mit ihrem Kapital. Wenn diese Konkurs geht, ist das Geld weg. Als Aktionär muss man sein Geld in den meisten Fällen abschreiben oder es gibt nach Jahren vielleicht noch eine kleine Konkursdividende.

Auch punkto Transparenz sehen solche Investments schlecht aus. Die smarten Telefonverkäufer liefern interessierten Kunden zwar meist Hochglanzprospekte und Business-Pläne von den empfohlenen Firmen, was allerdings nichts aussagt über den wahren Wert der Unternehmen und deren Aktien.

Meist wird auch ein angeblich aktueller Kurs genannt, womit die potentiellen Investoren annehmen, dass dieser ähnlich zustande kommt wie bei einem an der Börse gehandelten Unternehmen, was Unsinn ist. Die Bewertungen sind oft illusorisch – ebenso wie die Business-Pläne, die meist viel zu optimistisch sind und die hohen Risiken gerne ausblenden.

Tatsache ist indes, dass man als Kleinanleger bei einem Investment in Einzelfirmen, die an keiner Börse kotiert sind, sich nur schwerlich ein tatsächliches Bild über den Zustand einer Firma machen kann. In der Regel sind diese Papiere nach einem Erwerb nur wieder schwer zu verkaufen.