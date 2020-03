Soll ich jetzt alle meine Aktien verkaufen?

Bereits sind die Lieferketten für viele Unternehmen beeinträchtigt. Je länger die chinesische Lungenkrankheit die Gesellschaft in Banne behält, desto mehr dürften auch das Investitionsverhalten der Unternehmen, deren Verkäufe und das Konsumentenvertrauen leiden.

Sicher ist, dass das Coronavirus in den Quartalsergebnissen vieler Börsenfirmen negative Spuren hinterlassen wird. Bisher hoffen die Anleger darauf, dass wegen der Krankheit ausgebliebene Verkäufe später im zweiten Quartal nachgeholt werden. Das mag bei einigen Produkten der Fall sein, nicht aber bei allen. Wenn etwa Reisen abgesagt wurden, besteht keine Garantie, dass diese einfach später nachgeholt werden.

Lange Zeit war die Krankheit bei uns nur ein Unsicherheitsfaktor, der in erster Linie psychologische Wirkung zeigte. Inzwischen hat der Virus konkrete Folgen für die Wirtschaft. Die Weltwirtschaft dürfte sich deswegen verlangsamen, was zu einem heiklen Zeitpunkt kommt, da die Konjunktur ohnehin schon etwas schwächelte. Die erhoffte Erholung der Weltwirtschaft ist abgesagt.

Prompt haben grosse US-Börsenfirmen wie Microsoft, Mastercard, Apple oder Macy’s, aber auch europäische Gesellschaften wie Danone, Schindler, Straumann, Sika oder Sulzer vor negativen Auswirkungen der Krankheiten auf Ihr Geschäft gewarnt. Dabei wird es nicht bleiben. Viele weitere Firmen werden noch Umsatz- und später wohl auch Gewinnwarnungen herausgeben.

Falls sich diese Warnungen bewahrheiten und mit den Quartalszahlen sichtbar werden, könnten die Kurse erneut ins Rutschen kommen, zumal die Aktien zuvor nach der langen Hausse zum Teil übertriebene Bewertungen erreichten.

Das Coronavirus und seine schnelle Ausbreitung bleiben weiterhin das beherrschende Thema an der Börse, nachdem es mittlerweile sowohl in der Schweiz als auch in Europa aufgetreten ist. Immerhin kann es auch positive Überraschungen geben, falls sich bei einigen Unternehmen die negativen Erwartungen wegen dem Corona-Virus nicht oder nicht im befürchteten Ausmass einstellen.