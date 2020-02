Sichere Anlagestrategie? Gibts nicht!

Von Martin Spieler (publiziert am Thu, 20 Feb 2020 03:50:14 +0000)

Mein Mann und ich haben vom Vermögenszentrum Vorschläge erhalten, wie wir unser Geld anlegen könnten. Uns wurde eine Vermögensverwaltung mit Indexanlagen vorgeschlagen. Anlegerprofil 4 mit mittlerer Risikotoleranz, internationale Diversifikation mit Schwerpunkt auf dem Schweizer Markt, mehr Zinswerte als Aktien. Die Gebühren für den Fonds sind 0.25%, die Dienstleistungsgebühr 1.25%. Wir sind unsicher, ob wir das wagen sollten. Die Gebühren sind doch recht hoch, dazu das Coronavirus und all die politischen Unsicherheiten. Was meinen Sie? A.N.