Kapital statt Rente beinhaltet einige Risiken

Von Martin Spieler (publiziert am Mon, 29 Jul 2019 02:50:27 +0000)

Meine Nachbarin, 60, macht sich Sorgen, wie Sie nach der Pensionierung ihren Lebensunterhalt bestreitet. Sie besitzt ein Haus mit einer Hypothek von 250’000 Franken sowie mehrere 3. Säule-Konten sowie einiges an liquiden Mitteln. Gemäss Pensionskassen-Ausweis kann sie bei Arbeitsende mit einem PK-Kapital von 200’000 Franken rechnen und will das Kapital beziehen. Ich habe ihr geraten, weiteres Geld in die PK einzuzahlen. Was meinen Sie zu meinem Vorschlag? L.A.