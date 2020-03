Hohe Dividende ist noch kein Gütesiegel

Mir ist nicht klar, warum Sie gleich Ihr ganzes Depot aufgelöst haben – und das ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, als es an den Börsen mit den Kursen heftig nach unten ging. Daran, dass Sie wegen der Marktturbulenzen nervös waren, dürfte es wohl nicht gelegen haben, sonst würden Sie jetzt nicht neu Aktien mit einer hohen Dividendenrendite kaufen wollen.

Während Marktkorrekturen zu verkaufen, bringt meines Erachtens wenig. Abgesehen davon, dass man meist schlechte Kurse erwischt, stellt sich nach einem radikalen Verkauf die Frage, was man danach mit dem Geld macht. Das Kapital aufs Konto zu legen, ist keine überzeugende Alternative.

Doch das ist ja nicht Ihr Ziel. Vielmehr möchten Sie neu in Schweizer Dividendenperlen investieren. Positiv für Sie ist, dass die meisten Börsenfirmen gerade in den nächsten Wochen und Monaten ihre Dividenden ausschütten. Wenn Sie jetzt also noch rasch einsteigen, profitieren Sie noch von den Ausschüttungen.

Attraktive Dividendenrenditen zwischen zwei und fünf Prozent bieten Börsenfirmen wie Nestlé, Swisscom, Roche, Swiss Life, LafargeHolcim, Adecco, ABB, Swiss Re oder Zurich. Auch viele kleinere Unternehmen aus dem Swiss Performance Index wie Money Cembra Bank, Bellevue Group, Burkhalter, APG oder Banque Cantonal Vaudoise zeichnen sich durch hohe Dividenden aus.

Doch Vorsicht: Eine hohe Dividende allein ist kein Gütesiegel. Trotz hoher Dividende haben einige Dividendenperlen bei der Kursentwicklung in der Vergangenheit schwer enttäuscht – so etwa APG oder Burkhalter. Typisches Beispiel dafür ist auch die UBS, die eine hohe Dividendenrendite von rund 6 Prozent aufweist, aber punkto Kurs bisher keine Freude machte.