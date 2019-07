Ein Fonds allein ist selten genug

Von Martin Spieler (publiziert am Sat, 27 Jul 2019 02:50:05 +0000)

Mein ZKB Berater rät mir, einen Teil meiner Fonds in das ZKB Fondsportfolio Ambition zu überführen. Dies sei wegen der Bankspesen günstiger. Ich durchschaue indessen dieses Anlageinstrument nicht. Wenn ich seinem Rat folgen würde, hätte ich rund 100’000 Franken – also etwa ein Achtel meines Vermögens in diesem Fondsportfolio, was wohl ein Klumpenrisiko darstellt. Was halten Sie von seinem Rat? L.F.