Die Krux mit der ultralockeren Geldpolitik

Von Leo Ferraro (publiziert am Thu, 05 Mar 2020 03:50:37 +0000)

Politik des spotbilligen Geldes setzt falsche Anreize zum Schuldenmachen und für die Immobilien- und Aktienmärkte.

Die SNB macht seit Jahren eine falsche Politik. Die Schweiz muss endlich lernen, Entscheide unabhängig von der EU und den USA zu fällen. Sonst können wir gleich in die EU eintreten. Die AHV, Pensionskassen und Sparer müssen sich mit dieser Situation begnügen. Niemand unternimmt etwas. Was meinen Sie? A.S.