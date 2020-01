Buchverluste gehören eingeplant

Ihr Reflex ist berechtigt: Die Aktienmärkten sind nach rund zehn Jahren Hausse definitiv nicht mehr günstig bewertet. Einzelne Titel sind gar überbewertet, die Märkte als Ganzes zweifellos hoch bewertet.

Wenn wir wüssten, dass es in den nächsten Monaten zu einer heftigen Korrektur an den Börsen käme, wäre es klar, dass Sie derzeit auf keinen Fall investieren sollten. Leider wissen wir nicht, wann die Korrektur erfolgt. Kommen wird die Korrektur auf jeden Fall – die Frage ist nur wann.

Ebenso wie es möglich ist, dass es rasch zu einer Gegenbewegung nach unten kommt, ist es wahrscheinlich, dass die Märkte noch etwas steigen. Dafür sprechen in erster Linie die rekordtiefen Zinsen. Diese drängen die Investoren in Scharen in Aktien, was die Märkte vorderhand noch stützt. Viele hatten im letzten Jahr abgewartet, weil sie eine Korrektur erwarteten und dabei den Kursanstieg im 2019 verpasst.

Gleichzeitig sind wir heute mit zahlreichen Unsicherheitsfaktoren konfrontiert. Offensichtlich ist das bei der neusten politischen Krise zwischen dem Iran und den USA.

Doch die Nahost-Krise ist nur einer von vielen Unsicherheitsfaktoren. Auch der Handelsstreit zwischen den USA und China schwebt trotz Teillösung weiter über den Märkten. Destabilisierend wirken könnten weitere geopolitische Risiken, eine konjunkturelle Abschwächung oder die weiter gestiegene Verschuldung von Staaten und Unternehmen weltweilt.

Gerade den enormen Schuldenberg weltweit erachte ich für die Finanzmärkte als enormes Risiko. Falls die Zinsen irgendwann nach oben tendieren, was vorderhand noch nicht absehbar ist, wird der Schuldendienst teurer und könnte rasch in eine neue Finanzkrise ausarten, weil viele Schuldner kaum mehr in der Lage sein dürften, ihren Verpflichtungen nachzukommen.