Britische Aktien lassen Anleger träumen

Wegen ihrer Dividendenrendite interessant sind aus meiner Sicht auch der Pharmakonzern GlaxoSmithKline und die Barclays Bank, die wohl zwischen vier und fünf Prozent bringen. Noch mehr werfen voraussichtlich der Personaldienstleisters und Adecco-Konkurrent Hays, der Telekomriese Vodafone und der Rohstoffkonzern Glencore ab. Die an der Londoner Börse kotierte Glencore mit Sitz im Kanton Zug steht aber auch regelmässig im Zentrum öffentlicher Kritik.

Generell muss die genaue Höhe sowie die Dividendenzahlung jeweils bei allen Gesellschaften von der Aktionärsversammlung noch gutgeheissen werden. Davor sind es immer nur Erwartungen des Marktes.

Wenn Sie wie von Ihnen beabsichtigt auf britische Dividendenperlen setzen, sind Sie neben dem eigentlichen Anlagerisiko einem Währungsrisiko ausgesetzt. Das britische Pfund hat in letzter Zeit einiges aufgeholt. Ob der Trend anhält ist keineswegs sicher.

Deutlich geringer geworden sind die Risiken wegen des Brexit, des Austritts von Grossbritianien aus der EU. Dennoch sollten Sie auch diese Risiken nicht unterschätzen, da noch unklar ist, ob und in welcher Form Grossbritanien nach dem Austritt ein neues Abkommen mit dem wichtigen Handelspartner EU schliessen kann.

Dazu kommt das spezifische Unternehmensrisiko. Eine hohe Dividende ist zwar aus Anlegersicht erfreulich, aber keine Garantie, dass es der Firma gut geht und diese künftig erfolgreich agieren wird. Hohe Dividenden sind nie garantiert und können auch gekürzt oder ganz gestrichen werden, wenn ein Unternehmen schlechte Zahlen schreibt.

Vor allem kann es jederzeit zu einem Kursrückgang kommen. Darum ist es wichtig, dass Sie nicht alleine nur auf britische Aktien setzen und auch im Segment der britischen Titel breit diversifizieren und nicht nur wenige Einzeltitel halten, da Sie sonst ein erhebliches Klumpenrisiko tragen.

Deshalb rate ich Ihnen, als Alternative ein Investment in einen Anlagefonds mit britischen Aktien oder in einen Exchange Traded Fund ETF zu prüfen, der an einen UK-Index gekoppelt ist. Dafür geeignet sind ETF, die mit dem FTSE 100 Index verbunden sind wie zum Beispiel der iShares Core FTSE 100 UCITS ETF oder UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A.

Falls Sie auch kleinere und mittelgrosse Titel berücksichtigen möchten, kämen Instrumente in Frage, die an den breiten FTSE All-Share Index gekoppelt sind wie etwa der SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF.

Trotz attraktiver Dividenden würde ich britische Aktien nicht zu stark gewichten, sondern in einem breit diversifizierten Portfolio lediglich als Abrundung einsetzen.

