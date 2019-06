Balanceakt zwischen Rendite und Risiko

Von Martin Spieler (publiziert am Sat, 08 Jun 2019 02:50:59 +0000)

Ich darf Anfang 2020 in Rente gehen und plane, das PK-Kapital zu einem Teil in Rente zu beziehen und den restlichen Teil von rund 250’000 Franken auszahlen zu lassen. Wie soll ich am Besten dieses Kapital anlegen? Das Geld brauche ich sicher 10 Jahre nicht. Meine Bankgeschäfte waren bisher und sind wohl auch in Zukunft eher konservativer, sicherer Art. M.E.