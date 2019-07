Superreiche wenden sich von Banken ab

Mitmischen bei grossen Deals

Übersetzt heisst das: Die Margen bröckeln. Und Besserung ist nicht in Sicht, im Gegenteil. Mit ihrer zunehmenden finanziellen Schlagkraft mischen Family Offices in immer mehr Bereichen mit, die eigentlich Domänen anderer Spieler sind, zum Beispiel Firmenübernahmen. Diese Erfahrung musste auch Oliver Triebold, Anwalt der Kanzlei Schellenberg Wittmer, machen. «Unser Kunde, ein bestens geeigneter strategischer Käufer, verlor in einer Auktion überraschend gegen ein Family Office. Das war für mich ein Weckruf.»

Ein Vorteil vieler Family Offices: Sie können über Generationen investieren. Einen langen Atem hat JAB, das Family Office einer der reichsten Familien Deutschlands, der Reimanns, das in den vergangenen Jahren für viele Milliarden Firmen zusammengekauft hat.

An mehreren Transaktionen beteiligt war dabei BDT. Die verschwiegene Boutique des Ex-Goldman-Sachs-Bankers Byron Trott schnürt für einen ganzen Club von Milliardären Deals. Solchen Nischenanbietern, die mit Family Offices zusammenarbeiten, verheissen Experten grosses Wachstumspotenzial. Einmal mehr würde das auf Kosten der Banken gehen.

Hat das Vertrauen der Milliardäre: Byron Trott ist der Banker der Superreichen. Foto: Louis Lanzano/AFP