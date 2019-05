So viel weniger verdienen Frauen in der Schweiz

Frauen investieren laut den BFS-Zahlen auch mehr Zeit als Männer für die meisten Tätigkeiten der Haus- und Familienarbeit, insbesondere für zeitaufwendige Aufgaben wie die Kinderbetreuung, die Mahlzeitenzubereitung und das Putzen – und dies, obwohl das traditionelle Familienmodell in den letzten Jahren deutlich abgenommen hat.

1992 waren in 59,2 Prozent der Paarhaushalte mit einem Kleinkind der Mann Vollzeit beschäftigt und die Frau nicht erwerbstätig. Mittlerweile ist das nur noch in 23,3 Prozent der Fall. Dafür gibt es mehr Familien, die eine ausgeglichene Erwerbsbeteiligung leben. In 9 Prozent dieser Haushalte arbeiten beide Teilzeit, 1992 kam das noch fast gar nicht vor.

Am weitesten verbreitet ist heute das Modell mit vollzeiterwerbstätigem Vater und teilzeitbeschäftigter Mutter, das in derselben Zeitspanne von einem Viertel auf rund die Hälfte dieser Familien zugenommen hat.