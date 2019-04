Megagewinn von Nationalbank erwartet

Da das Ergebnis der SNB zudem wie gezeigt vor allem von der Entwicklung an den Finanzmärkten beeinflusst wird, kann sich das Bild bis zum Jahresende auch wieder ändern. Im ersten Quartal habe das SNB-Portfolio von einer äusserst starken Finanzmarktumgebung profitiert, schreibt die UBS denn auch. Die starke Gewinnentwicklung werde sich im restlichen Jahr wohl nicht fortsetzen. Eine weitere Lockerung der Geldpolitik sei nur bei einer deutlichen Wachstumsschwäche zu erwarten, wovon zwar die Obligationen, nicht aber die Aktien profitieren würden.

Noch zu früh für Spekulationen

Dass die Entwicklung auch in die andere Richtung gehen kann, hat beispielswiese das letzte Jahr gezeigt. So hat die SNB im Gesamtjahr 2018 einen Verlust von 14,9 Milliarden Franken eingefahren.

Es macht entsprechend auch noch nicht allzu viel Sinn, über die Gewinnausschüttung an Bund und Kantone zu spekulieren. Sollte aber auch im Gesamtjahr ein Gewinn in der aktuellen Grössenordnung anfallen, würden Bund und Kantone gemäss Gewinnausschüttungsvereinbarung wie in den letzten Jahren 2 Milliarden Franken erhalten.