Frankreich will Facebook-Währung nicht zulassen

Der französische Finanzminister Bruno Le Maire sieht für die Digitalwährung Libra von Facebook keine Chance auf eine Genehmigung in Europa. Zur Begründung verwies Le Maire auf eine Reihe von Problemen. So gebe es sowohl Gefahren für das Finanzsystem und die staatliche Souveränität als auch das Risiko eines Missbrauchs der Marktmacht, sagte er am Donnerstag. «Alle diese Bedenken zu Libra sind ernsthaft. Ich will daher in aller Klarheit sagen: Unter diesen Umständen können wir die Entwicklung von Libra auf europäischem Boden nicht zulassen», betonte Le Maire.