Die BKB spürt die Negativzinsen

Die Basler Kantonalbank hat im letzten Jahr 111,8 Millionen Franken verdient und wird Basel-Stadt wie im Vorjahr 77 Millionen Franken in die Staatskasse abliefern. Unter dem Strich war das erste Geschäftsjahr unter dem neuen CEO Basil Heeb aber nicht annähernd so gut wie jenes 2018. Hauptgrund dafür sind Sondereffekte, wie Heeb sagte. 2018 war im Rahmen der vollständigen Übernahme der Bank Cler ein ausserordentlicher Ertrag von 85 Millionen Franken ausgewiesen worden. Weitere 42 Millionen Franken wurden an Rückstellungen aufgelöst. Der Grossteil davon stammte aus dem Abschluss des US-Steuerstreits, der für die Basler glimpflicher als erwartet ausgefallen war.