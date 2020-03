3. Säule mit Versicherung – ist das sinnvoll?

Die Ihnen von Ihrem Broker vorgeschlagene Vorsorgelösung beinhaltet einen Sparteil sowie einen Versicherungsteil. Dabei wird ein Teil des investierten Geldes in Fonds investiert, womit Sie eine Chance haben, deutlich mehr Rendite zu erwirtschaften als bei einer Vorsorgelösung ohne Fonds.

Zum Einsatz kommen kostengünstige Exchange Traded Funds ETF, die an einen Index gekoppelt sind. Dank der Anlage in Aktien ist es möglich, mit dem Instrument langfristig attraktive Renditen zu erzielen. Je nach Ihrer Wahl können Sie bei dem Produkt mehr oder weniger Risiken eingehen. Das ist die positive Seite des Produktes.

Wenn Sie sich dafür entscheiden, müssen Sie sich bewusst sein, dass die gewünschte höhere Rendite keinesfalls garantiert ist. Die höhere Rendite hängt vom Erfolg der gewählten Anlagestrategie auf der Basis der ETF und damit auch von Ihrer Risikobereitschaft ab. Grundsätzlich hat man auf eine lange Frist von 19 Jahren, während denen Sie das Produkt halten möchten, eine realistische Chance, mit Aktien-ETFs eine gute Rendite zu erreichen. Sicher ist das dennoch nicht.

Nach zehn Jahren Hausse an den Börsen kann es künftig auch wieder mal zu einer mehrjährigen Baisse an den Aktienmärkten oder sogar zu einer Finanzkrise mit lange sinkenden Kursen kommen. Sie sollten also die in Aussicht gestellte höhere Rendite nicht einfach als gegeben einstufen. Indem Sie über das Vehikel in ETF investieren, tragen Sie je nach Ihrem gewählten Risikoprofil das Anlagerisiko mehr oder weniger massgeblich mit.

Dazu kommt, dass ein Teil Ihrer Rendite durch die Kosten für die Versicherung aufgefressen wird. Daher sollten Sie sich auch gut überlegen, ob Sie den Versicherungsschutz, den das Produkt beinhaltet, auch wirklich brauchen. Denn diesen gibt es nicht gratis.