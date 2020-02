Für die eigene Schuhfirma den Bankjob abgelehnt

Für seine Bachelorarbeit analysierte Baum den Schuhmarkt. «Ich habe entdeckt, dass es ein riesiges Potenzial gibt. Die Konstruktion der High Heels hat sich seit siebzig Jahren nicht verändert. Wir essen anders,wir haben Handys und Internet bei uns, aber das Schuhwerk ist, abgesehen von Sportschuhen, das gleiche», sagt Baum. Seine Stöckelschuhe versprechen durch ein zusätzliches Polster vor der Ferse und eine Dämpfung unter den Zehen und Ballen einen höheren Komfort.



«Die Konstruktion der High Heels hat sich seit siebzig Jahren nicht verändert.» Foto: PD

Das kommt bei den Kundinnen gut an. Im vergangenen Jahr hat das Start-up Maison Baum mit Sitz in Berlin 1500 Paar Schuhe verkauft – vor allem in Deutschland und Frankreich – und damit in neun Monaten einen Umsatz von fast 300'000 Euro verbucht. Im laufenden Jahr sollen die Erlöse auch dank des Markteintritts in die Schweiz auf über eine Million Euro steigen. «Der Markt liegt mir sehr am Herzen», sagt Baum, der in Zürich aufgewachsen ist.

Mit den Schuhen, die pro Paar rund 300 Franken kosten, spricht Baum vor allem junge Frauen an, die am Einstieg ins Berufsleben stehen. Nicht alle davon sind es gewohnt, hochhackige Schuhe zu tragen. «Wir haben vor allem jüngere Frauen als Kundinnen, die noch nie High Heels getragen haben – die sich das aber trauen wegen der orthopädischen Sohle», sagt Baum.

Schwieriger Start

Doch der Weg zur Markteinführung war lang und steinig. Der erste Prototyp war nicht zufriedenstellend. Und auch nach dem Wechsel des Lieferanten blieben die Rückmeldungen der weiblichen Kundschaft schlecht. Hinzu kamen Probleme bei der Anmeldung seines Patents. Ein Tiefpunkt in seiner Karriere, wie sich der Gründer erinnert. «Damals stand ich vor einem Scherbenhaufen. Ich hatte nichts in der Hand, kein Geld, das Jobangebot von einer Bank hatte ich gerade abgelehnt.»

Ein zusätzliches Polster vor der Ferse und eine Dämpfung unter den Zehen und Ballen versprechen einen höheren Komfort. Foto: PD

Doch Baum gibt sich noch mal ein halbes Jahr Zeit. «Ich habe bei meinem Vater im Keller gewohnt, um keine Kosten zu haben, und nur zu Hause gegessen», erzählt er. Zusätzlich absolviert er eine Schuhtechnik-Ausbildung in China und eignet sich als Mitarbeiter bei einem anderen Schuh-Start-up wichtiges Wissen an. Und langsam stellt sich der Erfolg ein. «Die Ergebnisse wurden besser. Die Testerinnen fingen an, mir Geld zu bieten, um die Schuhe zu behalten. Dann ging es Schritt für Schritt bergauf», sagte er.