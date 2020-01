Führt die vierte Schuldenwelle zum Kollaps?

Die hohe Verschuldung galt als wichtiger Auslöser der Finanzkrise von 2008. Und hohe Staatsschulden haben drei Jahre später die Eurozone an den Rand des Zusammenbruchs gebracht.

Die jüngsten Berichte zu weltweiten privaten und öffentlichen Schulden geben vor diesem Hintergrund Anlass zur Sorge. «Global Waves of Debt» (Globale Schuldenwellen) lautet der Name eines 300-seitigen Berichts, den die Weltbank vor kurzem veröffentlicht hat. Die wichtigsten Schlussfolgerungen: Während der vergangenen 50 Jahre gab es vier Wellen einer massiven weltweiten Schuldenzunahme. Die letzten drei davon endeten alle in einer wirtschaftlichen Katastrophe, die dritte in der erwähnten Finanzkrise.