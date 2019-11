Schweizer Stahlriese: Vekselberg fordert Versöhnung der Aktionäre

Vekselberg selber wird allerdings nicht wie bei der letzten Rettungsaktion vor sechs Jahren selber aktiv an der Ausarbeitung einer Lösung teilnehmen, wie er sagte. Denn anders als in den Medien dargestellt, habe er bei der Beteiligungsgesellschaft Liwet, die heute 26,9 Prozent an S + B hält, nicht das Sagen. «Der Anteil von Columbus Trust, wo ich der Begünstigte bin, an Liwet ist nicht kontrollierend».

Laut der «Bilanz» beträgt der Anteil Vekselbergs an Liwet nur 40 Prozent. Weitere 16,7 Prozent würden jedoch vom New Generation Trust gehalten, der von Topkadern der Renova kontrolliert werde und damit von Vekselbergs Umfeld. Dass der Oligarch deren Interessen dennoch nicht auf seine Linie bringen könne, liege daran, dass beim Columbus Trust nicht er selbst der Entscheidungsträger sei, sondern ein russischer Jurist als unabhängiger Trustee.

Dieses Konstrukt hatte Vekselberg wählen müssen, damit Liwet und deren Beteiligungen nicht als von ihm kontrolliert gelten und damit nicht unter die US-Sanktionen fallen, denen er selbst seit April letzten Jahres unterworfen ist.

Offener Brief von Liwet

Am Freitagabend äusserte sich auch die Beteiligungsgesellschaft selber Liwet zu der Sache, dies in Form eines offenen Briefes an die Adresse von Martin Haefner. Die Gesellschaft teilt die Ansicht, dass Schmolz Bickenbach dringend Geld benötige, heisst es in dem Brief, der am Wochenende in verschiedenen Zeitungen publiziert werden soll. «Wir teilen Ihre Sorge um die Zukunft von Schmolz Bickenbach», schreibt Liwet. «Die Firma braucht dringend Geld; damit sind alle – auch Liwet – einverstanden. Noch bleibt Zeit, um eine konstruktive Lösung für S + B zu finden, die im Interesse aller Aktionäre ist, nicht nur eines einzigen.»

Liwet zeigt sich auch bereit, Geld einzuschiessen, allerdings lediglich «soviel wie wirklich notwendig ist, damit die Firma überleben kann». Auch Liwet ruft die Aktionäre dazu auf, «gemeinsam nach einer Lösung zu suchen, die eine bessere Zukunft für das Unternehmen und seine Stakeholder gewährleistet».

Die Lösung dürfe aber keinen Kontrollwechsel zur Folge haben. Denn ansonsten würden die zur Unterstützung des Unternehmens notwendigen Mittel nicht für den operativen Bedarf gebraucht, sondern zum sofortigen Aufkauf der Unternehmensanleihen, die eigentlich erst 2022 fällig würden.