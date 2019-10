Europäische Allianz gegen Airbnb

Seit Jahren führen Brossat und die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo einen Kampf gegen Airbnb: Die Plattform soll für knappen Wohnraum und steigende Mieten verantwortlich sein. Nun heben Brossat und Hidalgo diesen Kampf auf eine höhere Ebene – auf die europäische.

Letzte Woche gab es ein Treffen mit Vertretern europäischer Grossstädte in München. Offiziell ging es nur ganz allgemein um «Möglichkeiten und Herausforderungen» der Sharing-Economy. Konkret jedoch verbirgt sich dahinter der Versuch der Städte, ihre Kräfte gegen Airbnb zu bündeln und das EU-Recht in ihrem Sinne zu verändern.

Zur Allianz der Anti-Airbnb-Städte, die sich zurzeit formt, zählen neben Paris auch die ­Touristenmagneten Amsterdam, Barcelona, Berlin und Lissabon. Ihre jeweiligen Stadtoberen eint der Vorwurf, Airbnb fördere die Zweckentfremdung von Wohnraum. Sicher ist: Wenn Vermieter Wohnungen über die Plattform nur noch an Touristen vergeben, verdienen sie daran meist viel besser als an normalen ­Mietern. «Das verändert das Flair mancher Viertel komplett. Sie werden nicht mehr richtig bewohnt», klagt Brossat.

Kurzzeitige Vermietungen

Beim Treffen waren Schweizer Grossstädte nicht vertreten. Doch die Debatte, ob Vermietungsplattformen die Lage am Wohnungsmarkt verschärfen, hat auch längst in der Schweiz Fahrt aufgenommen. So will Interlaken kurzzeitige Vermietungen in Wohnzonen unterbinden. «Kurzzeitig» bedeutet eine Dauer von weniger als fünf Nächten. Nur das Vermieten einzelner Zimmer in einer Wohnung soll erlaubt bleiben, wenn der Vermieter dort selbst wohnt. Bern will das Geschäft mit Airbnb-Wohnungen in seiner Altstadt ganz stoppen. Ein koordiniertes Vorgehen der Städte gibt es bis jetzt aber nicht.

Die grossen EU-Metropolen wollen nun Druck auf die neue Kommission in Brüssel ­machen und fordern Gesetzesänderungen. Denn das gegenwärtige Recht stärkt Airbnb: Demnächst wird am Europäischen Gerichtshof das Urteil in einem Musterfall aus Frankreich erwartet. Nach dem Plädoyer des Generalanwalts – dem die Richter in der Regel folgen – ist Airbnb ­lediglich als App-Anbieter ein­zuordnen, nicht als Immobilienfirma. Das nimmt Airbnb die ­Verantwortung für Zweckentfremdung ab.