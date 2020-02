EU macht dem Handy-Kabelsalat ein Ende

Ein wichtiger Grund für diese Zwangsbeglückung sind unterschiedliche Standards. Nicht jeder Stecker passt in jedes Smartphone – daher können Hersteller nicht voraussetzen, dass schon die richtigen Kabel vorhanden sind.

Doch dies könnte sich in absehbarer Zeit ändern. Die EU-Kommission will im Spätsommer einen Gesetzesvorschlag für ein einheitliches Ladegerät für Handys und ähnliche Geräte präsentieren. Das verspricht die Brüsseler Behörde in ihrem Arbeitsprogramm.

Apples Extrawurst

Die Kommission gab bereits eine Studie zu den verschiedenen Optionen in Auftrag, unter anderem beim Berliner Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme. Das 211-Seiten-Werk, das kürzlich fertiggestellt wurde, kommt zum Schluss, es gebe «keine eindeutig beste Lösung», alles habe Vor- und Nachteile.

Trotzdem sind klare Favoriten zu erkennen – und die dürften in erster Linie dem kalifornischen iPhone-Hersteller Apple missfallen. Denn am besten schneidet der Vorschlag ab, dass in Europa verkaufte Geräte nur einem Standard beim Handy-Eingang folgen sollten, und zwar USB-C. Den nutzen die meisten höherwertigen Telefone. Apple hingegen verwendet ihn nur für grosse Tablets sowie Laptops und verbaut ansonsten den eigenen Lightning-Standard.

Ein Kompromiss wäre, USB-C vorzuschreiben, doch andere Stecker zu erlauben, wenn der Hersteller Adapter mitliefert. Die Forscher sehen hier aber nur wenig Nutzen und halten es für unwahrscheinlich, dass dies ein lohnender Ansatz sein könnte.

Ziel ist, die Umwelt weniger zu belasten

Ergänzend könnte die EU vorschreiben, dass die Ladegeräte, also die Blöcke, die an der Steckdose hängen, ebenfalls kompatibel mit sämtlichen Handys sein müssen. Allerdings sei das bereits weitgehend erreicht, schreiben die Wissenschaftler. Eine Verschärfung wäre die Forderung, dass Blöcke schnelles Aufladen unterstützen müssen. Diese Option würde aber die Preise erhöhen, warnen die Forscher.

Sie weisen zudem darauf hin, dass die Standardisierung der Kabel und Blöcke allein keinen Elektroschrott vermeiden helfe. Einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz gebe es nur, wenn als Folge der Vereinheitlichung Handys nicht mehr automatisch mit Kabel und Ladegerät verkauft würden, heisst es.