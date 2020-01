Dolce & Gabbana kommen an die Baselworld

Dolce & Gabbana, die weltbekannte Marke aus Italien, sind vor allem für ihre extravaganten (und kaum erschwingbaren) Kleidungsstücke bekannt. Im Jahr 2000 stiegen die beiden Modezaren aus Mailand ins Uhrengeschäft ein, acht Jahre später folgten Schmuck und Kosmetik.

An der diesjährigen Uhren- und Schmuckmesse in Basel, die Ende April beginnt, werden sie mit einem Stand in Halle 1 vertreten sein, wie die Baselworld am Donnerstag vermeldet. Es sei das erste Mal, dass die Dolce & Gabbana Group selbst mit ihrer neuen Kollektion präsent sei. Bisher habe man den Schmuck des italienischen Labels nur via Lizenzpartner ausgestellt.

Weitere namhafte Aussteller im Uhren- und Schmuck-Business, die vor Ort sein werden, sind Rolex, Breitling und Moët Hennessy – Louis Vuitton (LVMH).