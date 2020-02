Die Weltviruskrise trifft das iPhone

Diesen Schicksalsfragen nähert man sich am besten über das wohl begehrteste der unzähligen Produkte, die aus den chinesischen Fabriken hinaus in alle Welt verschickt werden: das iPhone. Manche seiner Bauteile stammen aus China, und das allein würde schon reichen für eine Krise, aber vor allem wird das Handy auch noch in einer Fabrik nicht weit von Wuhan zusammengesetzt. Dort, wo das Virus zuerst ausbrach. Heute Montag wird sich zeigen, ob die Arbeiter wieder in diese Fabrik zurückkehren dürfen, dann sollen wenigstens für Millionen Wanderarbeiter im Land die zwei Wochen Quarantäne enden – viele andere werden weiter zu Hause eingeschlossen bleiben, vor allem viele kleine Unternehmen sind dadurch betroffen. Die Zulieferer oder Zulieferer von Zulieferern.

Folgen spürt man auch in Europa

In dieser chinesischen Krise zeigt sich auch, wie fragil die Weltwirtschaft doch ist. Fehlt nur ein einziges Bauteil für das iPhone, bringt das die Fliessbänder in China zum Stehen und die Banker an der Wallstreet zum Stöhnen. Ein Problem, das dieser Tage in China beginnt, sich aber viel, viel schneller als das Coronavirus selbst über den Erdball ausbreitet. Die Folgen spürt man in San Francisco genauso wie in europäischen Metropolen, in Taipeh und natürlich in der Fabrik in Zhengzhou, in der sonst bis zu 350 Handys pro Minute zusammengesetzt werden.

Der letzte Halt vor Wuhan, dem Seuchengebiet, heisst Zhengzhou-Ost. Danach stoppen einige Schnellzüge auf ihrem langen Weg von Peking nach Süden erst wieder Hunderte Kilometer nach Wuhan. Die Station ist so gross wie ein Flugterminal, ein Eisenbahnpalast aus Stahl und Sichtbeton. Sonst steigen hier jeden Tag Zehntausende Menschen ein und aus, und Smog von den Stahlwerken aus dem Umland hängt in der Luft. Und heute? Blauer Himmel, kaum Menschen. Dabei leben mehr als zehn Millionen in dieser Stadt. In der Bahnhofshalle hat sogar jemand die Getränkeautomaten ausgesteckt.

Im Grunde aber ist es so, als hätte jemand einer ganzen Stadt den Stecker gezogen. Alles steht still. Die Schwerindustrie und auch das grosse Werk mit den iPhones vor den Toren der Stadt. Gut möglich, dass das iPhone, das man in der Schweiz gekauft hat, aus dieser Stadt stammt. Gut möglich, dass das iPhone 8, das man dieser Tage in Zürich nicht bekommt, aus Zhengzhou hätte kommen sollen.

«Registriere dich, sonst kommst du hier nicht rein!»Parteifunktionär am Bahnhof in Wuhan

Ein Besuch dort beginnt mit einer schroffen Ermahnung. «Registriere dich, sonst kommst du hier nicht rein!», ruft ein Parteifunktionär am Bahnhof. Er trägt Schutzanzug, Maske, Plexiglasbrille. Jeder Passagier muss an ihm vorbei und Auskunft erteilen. Woher man kommt, wohin man will, wo man wohnt.