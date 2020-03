Die Schweizer Strassen sind leer

Dieses Phänomen zeigt sich an den Zahlen des Navigationsgeräteherstellers Tomtom. Dieser weist für grössere Städte auf der ganzen Welt stündlich die Überlastung des Verkehrsnetzes aus. Bereits am Wochenende lag dieser Wert in den Städten Zürich, Bern und Basel unter dem Durchschnitt des vergangenen Jahres.

Am Dienstag ist der Rückgang der Staus augenfällig: Der tägliche Höhepunkt der Überlastung auf den Strassen am Abend ist in diesen Städten deutlich zurückgegangen. Was auf den Live-Daten zu sehen ist: Auch am Donnerstag gibt es weniger Stau als normal.