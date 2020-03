Der Bund greift den KMU mit einem «aggressiven Plan» unter die Arme

Kurzarbeitsentschädigungen werden in diesen Tagen in nie da gewesenem Ausmass beantragt. Rund 11’000 Unternehmen mit 175’000 Angestellten sind es aktuell, die Zahl nimmt ständig zu. Die Arbeitslosenversicherung übernimmt dabei 80 Prozent des Lohnausfalls. Der Bundesrat hat am Freitag den Zugang zu diesem schnell wirkenden Kriseninstrument erleichtert und ausgebaut.