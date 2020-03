Das Ende der Stempelkarte

So oder ähnlich müsste ein Pilot in Zukunft vielleicht informieren, wenn er das schweizerische Arbeitsgesetz korrekt umsetzen will. Zurzeit befindet sich nämlich eine Verordnungs­revision in Vernehmlassung, mit der die Arbeitszeit bei Dienstreisen ­präzisiert wird. Auch wenn das schweize­rische Arbeitsgesetz im Ausland nicht anwendbar ist, soll bei internatio­nalen Businesstrips immerhin die Reisezeit bis an die Landesgrenze als Arbeitszeit gelten. Genau genommen aber auch nur in dem Umfang, wie die Reisezeit den ­normalen Arbeitsweg übersteigt.

Das schweizerische Arbeitsgesetz stammt aus der Mitte des letzten Jahrhunderts und ist ein Industriearbeiter-Schutzgesetz.

Das war zwar eigentlich schon immer so. Neu soll der Grundsatz aber die nötige Beachtung erhalten und in der Verordnung verewigt werden. Gleichzeitig – und das ist das Gute daran – braucht man grosszügigerweise keine behördliche Sonderbewilligung mehr für Geschäftsreisen am Sonntag oder in der Nacht.

Stellen wir uns das also einmal konkret vor: Herr Huber wohnt in Liestal und arbeitet in Basel am Aeschenplatz. Wenn er nun eines Morgens mit dem Zug nach Frankfurt an eine Sitzung reisen muss, so ist die erste und wohl auch grösste Herausforderung seines Arbeitstages die korrekte Berechnung seiner Arbeitszeit. Die Strecke von Liestal bis zum Aeschenplatz gilt nicht als Arbeitszeit, weil das sein normaler Arbeitsweg ist. Die Strecke vom Aeschenplatz bis zur Landesgrenze am Badischen Bahnhof hingegen schon. Da Herr Huber aber gar nicht über den Aeschenplatz reist, sondern am Bahnhof SBB direkt in den Zug nach Deutschland umsteigt, wird es ziemlich kompliziert. Er muss nun also mithilfe von Google Maps, der SBB-App und seiner Stoppuhr unter Anwendung der arbeitsgesetz­lichen Differenzberechnungsmethode seine anrechenbare Reise- und Arbeitszeit bestimmen. Die für diese Rechnerei benötigte Zeit wird die errechnete Wegzeit deutlich über­steigen. Dieses Beispiel illustriert ein fundamentales Problem des schweizerischen Arbeitsgesetzes: Es stammt aus der Mitte des letzten Jahrhunderts und ist ein Industriearbeiter-Schutzgesetz. Vor dem geistigen Auge des Gesetzgebers stand eine Fabrik mit Schichtarbeitenden, die den ganzen Tag gefährliche Arbeiten verrichten und jede Arbeitsminute auf ihrer Stempelkarte nachweisen. Solche Betriebe gibt es nach wie vor, und es ist völlig richtig, dass das Gesetz ein angemessenes Schutzniveau für solche Arbeitsverhältnisse vorsieht.

Das Problem ist aber, dass auch Herr Huber unter dieses Gesetz fällt, der eigentlich nur gerne nach Frankfurt reisen möchte. Und nicht nur er, sondern auch Herr Müller, der sich mit seiner Frau die Kinderbetreuung teilt und dafür gerne auch am Abend und am Sonntag von zu Hause aus ­arbeitet. Oder Frau Müller, die für ihre Arbeitgeberin kreative Ideen ­entwickelt und die besten Einfälle jeweils beim Joggen im Wald erhält.

In Zeiten von «Unbossing» und «agiler Kollaboration» entstehen neue Führungs- und Arbeitsformen.

Stein des Anstosses ist in allen diesen Fällen die nach wie vor starre und antiquierte Definition der Arbeit und die Pflicht zur minutengenauen Arbeitszeiterfassung in der Schweiz. Während das Gesetz auf dem Stand von 1964 stehen geblieben ist, haben sich die Gesellschaft, die Wirtschaft und damit auch die Arbeitswelt weiterentwickelt. Mit dem Ausbau des Dienstleistungssektors, der ­Etablierung von Wissensarbeit sowie mit der Einführung von neuen Technologien und modernen Kommunikationsmitteln hat sich die Arbeitswelt grundlegend verändert. In Zeiten von «Unbossing» und «agiler Kollaboration» entstehen neue Führungs- und Arbeitsformen. Mitarbeitende werden nicht mehr nur für ihre Anwesenheit bezahlt, sondern für das Erreichen von Zielen. Wie, wo und wann sie arbeiten, wird zunehmend sekundär. Eine Kultur des Vertrauens und der Eigenverantwortung hält Einzug, und die Grenzen zwischen Arbeit und Privat­leben verwischen sich.

Wenn der Innovationsstandort Schweiz auch in Zukunft erfolgreich sein will, braucht es ein Arbeitsgesetz, das mit dieser neuen Arbeitswelt Schritt hält und die Entwicklung zur Wissensnation reflektiert. Die dafür dringend notwendige Revision der arbeitsrechtlichen Grundlagen wurde bisher von Politik und Verwaltung auf die lange Bank geschoben, weil jede noch so kleine Anpassung eine reflexartige gewerkschaftliche Opposition auslöst. Da sich die Arbeitswelt aber immer mehr vom Arbeitsgesetz ­entfernt, ist es höchste Zeit, der ­Realität ins Auge zu blicken und das Projekt «Arbeitsgesetz 4.0» in Angriff zu nehmen.