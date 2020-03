Bund startet grösstes Rettungspaket der Schweizer Geschichte

Und mit Verweis auf die Kritik von Links an seiner vorsichtigen Finanzpolitik bei der kürzlichen Vorstellung des letzten Milliardenüberschusses sagte Maurer mit sichtlicher Genugtuung: «Was vor sechs Wochen noch verpönt war, ist die Grundlage, dass der Bund jetzt unkompliziert helfen kann.»

Insbesondere die Ausweitung der Massnahmen bei der Kurzarbeit und die Bankkredite könnten auch von Personen und Unternehmen in Anspruch genommen werden, die sie gar nicht benötigen. Der Bundesrat nimmt dieses Risiko in der Krise in Kauf, setzt aber bei den Krediten auf die Banken, die ihre Kunden bereits kennen. «Wir bekommen so innert Tagen ein paar Tausend Mitarbeiter mehr, die sich in der Wirtschaft auskennen», betonte Bundesrat Maurer.

Er verteidigte die Unterstützung mit rückzahlbaren Krediten, weil dies viel schneller möglich sei als die Ausbezahlung von Beiträgen «à fonds perdu». Die dann notwendigen Abklärungen würden Wochen oder Monate in Anspruch nehmen.

Arbeitgeber und Gewerkschaften begrüssen das Hilfspaket

Das Paket wurde für einmal sowohl von Parteien wie Sozialpartnern begrüsst. Die Massnahmen seien «ein wichtiger Schritt», finden die Gewerkschaften. Die Lage der Angestellten bleibe jedoch angespannt. Entscheidend sei, dass das Geld des Bundes rasch bei den Leuten ankomme.

Der Arbeitgeberverband ist der Ansicht, dass so schwerwiegende Schäden an der Wirtschaft abgewendet werden können. Der Unternehmensdachverband Economiesuisse fordert den Bundesrat auf, die Rückkehr zur Normalität ab dem 19. April vorzubereiten, um weitergehende Schäden von der Wirtschaft abzuhalten.

Der Bundesrat liefere mit dem Hilfspaket die «lang erwarteten Antworten» für Tausende von kleinen und mittleren Firmen, findet die FDP. Das Paket sei «ein guter Anfang», lässt die SP verlauten. Es brauche schnelle und unbürokratische Hilfe. Die SVP betont, dass ihre Bundesräte Parmelin und Maurer «ganze Arbeit geleistet» hätten. Für die CVP ist klar, dass die Massnahmen mittelfristig nicht genügen werden, um die Folgen der Krise aufzufangen.

«Wir arbeiten Tag und Nacht daran zu helfen.»Bundesrat Guy Parmelin

Er schätze, dass 80 Prozent der Wirtschaft weiterhin laufen, sagte Wirtschaftsminister Parmelin. Der Bundesrat habe aber in den vergangenen Tagen von berührenden Schicksalen gehört. «Wir arbeiten Tag und Nacht daran, um ihnen zu helfen», versprach er den Betroffenen. Gleichzeitig bedankte er sich bei allen, die innovativ seien, Anpassungsfähigkeit zeigten und sich mit neuen Ideen selber helfen würden.