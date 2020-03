Blutige Geschäfte mit edlem Holz

Auch Alpiq hatte schon mit Nicolae Buzaianu zu tun

Die angebliche Fairness wird nicht nur in afrikanischen Medien, sondern auch in seinem Geburtsland Rumänien stark angezweifelt: Dort beherrschten Buzaianus schweizerische und rumänische ­Firmen mit politischer Hilfe den Energiemarkt. Die sogenannten smarten Jungs, wie die Firmen und ihre Eigentümer von der rumänischen Presse ­genannt wurden, kauften günstig beim staatlichen Stromproduzenten und ­verkauften teuer an die Konsumenten. Das brachte zwar ordentlich Profit, trieb den staatlichen Stromerzeuger Hidro­electrica aber in den Konkurs.

2007 kaufte die Schweizer Alpiq ­Buzaianus Firmen und wurde damit zu einem wichtigen Energiehändler in Rumänien – aber auch zu einem Justizfall. Der Schweizer Konzern verlor die unter ­Buzaianu geschlossenen besonders vorteilhaften Lieferverträge und sollte fast 200 Millionen Franken Steuern in Rumänien nachzahlen. Im Gegenzug verklagte Alpiq den rumänischen Staat auf 450 Millionen Dollar Schadenersatz. Der Rechtsstreit ist noch nicht beendet. Auf Buzaianu angesprochen, gibt die Medienstelle von Alpiq keine Antwort.

Einige Jahre nach den Geschäften mit Alpiq knüpfte Buzaianu Kontakte zu Gambias Diktator Yahya Jammeh. Schon bald durfte der Schweizer im Regierungsjet fliegen und als Gambias Botschafter in den Vereinigten Arabischen Emiraten auftreten. Und er stieg in den Holzhandel ein.

Weil die Vorräte an Rosenholz im kleinen Gambia bald erschöpft waren, kamen die riesigen Wälder in der benachbarten senegalesischen Region Casamance unter die Axt. Laut Trial International exportierte die Firma Westwood in knapp drei Jahren Edelholz im Wert von 170 Millionen Franken nach China. Mit einem Teil des Gewinns sei die Rebellenarmee MFDC in Senegal finanziert worden. Sie will mit Anschlägen gegen die Armee die Unabhängigkeit der Provinz Casamance erreichen. Trial International sieht deshalb im Handel mit Rosenholz auch ein Kriegsverbrechen.