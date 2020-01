Bei Europas Topbanken steht ein Generationenwechsel an

Doppelte Suche bei der UBS

Auch bei der UBS tut sich was: Bank-Chef Sergio Ermotti feiert 2021 sein zehnjähriges Jubiläum an der Spitze der grössten Schweizer Bank. Danach dürfte er einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin Platz machen, so die allgemeine Erwartung. Und Bank-Präsident Axel Weber hatte stets erklärt, bis 2022 im Amt bleiben zu wollen.

Auch bei der Deutschen Bank wird es Wechsel geben: Denn 2022 läuft der Vertrag von Aufsichtsratschef Paul Achleitner aus. Laut «Handelsblatt» strebe der Österreicher keine neue Amtszeit an, zumal er von Grossaktionären wie Cerberus sehr kritisch gesehen wird. Bei der britischen Grossbank HSBC amtet mit Noel Quinn seit August nur ein Übergangs-CEO. Und bei der Société Générale hat laut «Bloomberg» ebenfalls die Nachfolgesuche für Bank-Chef Frédéric Oudéa begonnen.

Nachfolge-Suche startet oft zu spät

«Bei den Top-Instituten steht die Führungsriege vor einem Generationenwechsel», sagt der Personalberater Björn Johansson, «Die Nachkrisengeneration tritt ab, das war vorhersehbar.» Dennoch würden viele Verwaltungsräte immer noch nicht rechtzeitig damit beginnen, intern und extern nach geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten Ausschau zu halten. Das beklagt auch Petr Vitasek von der Beratungsfirma Korn Ferry: «Viele Verwaltungsräte beginnen immer noch zu spät mit der Suche.»

Einig sind sich beide Headhunter, dass die nächste Generation an Top-Leuten bei Europas Banken ein anderes Anforderungsprofil benötigt. «Den meisten Suchprofilen ist gemein, dass eine neue Spitzenkraft stärker den Mitarbeitern einen Sinn vermitteln muss», sagt Berater Vitasek.