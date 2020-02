Basler Staatsbetriebe halten sich nicht an Frauen-Quote

BKB, IWB und BVB sollen sich nicht an die Geschlechterquote halten. Diese verlangt, dass in den Aufsichtsgremien der öffentlich-rechtlichen Anstalten ein Drittel Frauen sitzen müssen. GLP-Grossrätin Esther Keller spricht von einer «miesen Diversität im Kader», der Frauenanteil sei verschwindend klein. Sie macht deshalb auf politischem Weg Druck und kritisiert in einer Interpellation, dass die 2014 eingeführte Geschlechterquote nicht erfüllt sei. Diese hätte bis Ende des letzten Jahres umgesetzt werden sollen.