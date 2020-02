Arbeitgeber werden 2020 reich beschenkt

Das Jahr 2020 ist für die Schweizer Unternehmen so vorteilhaft wie seit 16 Jahren keines mehr. Leidtragende sind die Arbeitnehmenden. Wegen des Schaltjahrs fallen drei zusätzliche Arbeitstage an. Entlöhnt werden diese aber nicht. Im Gegenteil fallen für die Angestellten zusätzliche Kosten an.