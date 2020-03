Anleger bleiben verunsichert – Keine Erholung an der Börse

Aussicht auf Konjunkturprogramm gibt Wall Street Auftrieb

Die Hoffnung auf ein milliardenschweres Konjunkturprogramm der US-Regierung hat am Dienstag Anleger zurück an die Wall Street gelockt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stieg nach einer Achterbahnfahrt bis zum frühen Nachmittag in New York um rund ein Prozent auf 24.050 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 erhöhte sich um 1,7 Prozent auf 2792 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um rund zwei Prozent auf 8112 Punkte. Am «Schwarzen Montag» waren die Marktbarometer noch um jeweils mehr als sieben Prozent eingebrochen.

Als Reaktion auf den grössten Kursrutsch seit Jahren stellte US-Präsident Donald Trump Steuersenkungen und andere Massnahmen in Aussicht, die er noch am Dienstag vorstellen wollte. «Für eine Rückkehr der Zuversicht und eine Erholung der Wirtschaftsaktivität braucht es aber klare Hinweise, dass sich die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamt», sagte Holger Schmieding, Chef-Volkswirt der Berenberg Bank.