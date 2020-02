Angst vor dem Coronavirus löst Hamsterkäufe aus 

In der Schweiz droht weder eine Knappheit an Nahrungsmitteln noch eine Ausgangssperre. Hinter den Vorratskäufen steckt eine andere Logik: Einige Konsumenten wollenmöglichenPanikkäufen zuvorkommen und schon jetzt Lebensmittel bunkern, weil sie davon ausgehen, dass diese später ausverkauft sein könnten. Was sich derzeit zeigt, ist die Angst vor der Panik.

«Wir raten generell, einen Notvorrat zu haben – unabhängig von der Situation», sagt Regula Rutz, Leiterin Kantone und Kommunikation beim Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung. Die Versorgung der Schweiz mit lebenswichtigen Nahrungs- und Futtermitteln sei derzeit aber sichergestellt.

Keine Nahrungsmittelknappheit absehbar

Der unerwartete Massenkauf von Konserven und anderen Vorratsmitteln bringt Coop, Migros, Aldi und Lidl in Bedrängnis. Der Ansturm wirbelt ihre sonst eingespielten Bestell- und Lieferabläufedurcheinander. «Bei Panikkäufen kommt es zu einer von den Händlern nicht vorhersehbaren Nachfrageerhöhung. Der Detailhandel kennt zwar saisonale Spitzen oder anlassbezogene Nachfragemuster bei gewissen Produkten, aber die besondere Situation jetzt war schwierig planbar», erklärt Nordal Cavadini, Handelsexperte beim Beratungsunternehmen Oliver Wyman.

Der deutlich höhere Bedarf an Eiern vor Ostern oder der Boom bei Mehl und Backbedarf vor Weihnachten ist für den Detailhandel kalkulierbar. Nicht aber der momentane Notvorrats-Run.

In den USA dagegen haben Detailhändler wie Walmart schon gelernt, welche Bestände sie um wie viel aufstocken müssen, wenn sich Naturkatastrophen wie ein Tornado anbahnen. «Dort sind Hamsterkäufe Teil des Systems geworden, und der Handel kann nahtlos auf sie reagieren und stellt erfahrungsgemäss sofort mehr Wasser oder Batterien in die Filialen», sagt Cavadini. Entscheidend für die Schweiz ist, dass von einer realen Knappheit bei Nahrungsmitteln nicht die Rede sein kann.

Krisenstab bei der Migros

Weder steht wie in China die Produktion stillnoch sind die Lieferketten unterbrochen. «Im Moment geht es für die Händler hauptsächlich darum, herauszufinden, um wie viel der Bedarf an einzelnen Waren gestiegen ist, und ihre Bestände entsprechend anzupassen», so Cavadini. So gilt es zu klären, ob etwa neben Reis, Pasta und Öl auch Schokolade gebunkert wird.