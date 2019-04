Zwei verlorene Jahre für Arbeitnehmer

Nimmt man den Zeitraum von 2014 bis 2018 zum Massstab, so darf sich die Bilanz aus gewerkschaftlicher Optik durchaus sehen lassen: In diesen fünf Jahren legten die Reallöhne für alle Beschäftigten um durchschnittlich 0,6 Prozent pro Jahr zu. Die Frauen (+0,7 Prozent pro Jahr) haben dabei leicht besser abgeschnitten als die Männer (+0,5 Prozent).

Grosse Unterschiede

Wie relativ aber Mittelwerte sind, zeigt einmal mehr der Blick auf die letztjährige Lohnentwicklung in einzelnen Branchen. Arbeitnehmende in der Pharma- und Chemieindustrie, bei Finanzdienstleistern, in der Telekommunikation oder in der Informationstechnologie kamen – mehrheitlich – in den Genuss von Reallohnsteigerungen.

Am anderen Ende der ­Rangliste figurieren Wirtschaftszweige, in denen 2018 sogar die Nominallöhne gesunken sind. Davon betroffen waren etwa Beschäftigte von Post- und Kurierdiensten sowie jene in der Holz-, Papier- und Druckindustrie.