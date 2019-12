Wundersame Weihnachtsmarktwirtschaft

Es gibt Leute, die halten den Besuch eines Weihnachtsmarkts für eine Strafaktion. Aus allen Poren schwitzt Glühwein. Christmas-Gedudel klebt wie Lebkuchen in den Ohren. Kinderaugen strahlen wie Zimtsterne. Keine Stadt mehr ohne Weihnachtsmarkt. Das Warenangebot ist fast austauschbar. Weihnachtsmärkte beleben Innenstädte und kurbeln den Tourismus an. Der Weihnachtsmarkt – nur ein Business-Modell in der Über­produktionskrise?