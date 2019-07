Wird bald jedes Steak auf die eigene CO2-Bilanz gebucht?

Die Erhaltung der Menschheit, ja deren Verewigung, ist in Europa «zum transzendentalen Ziel aller Politik geworden». So fasste Hans Ulrich Gumbrecht die Stimmungslage vor gut zwei Jahren zusammen, in einem Vortrag an der Universität Zürich. Der Literaturwissenschaftler Gumbrecht, Emeritus der Stanford University, ist einer der interessantesten Denker und Publizisten unserer Tage. Sein Befund, wonach die Politik alles tun will, um das Klima, somit uns zu retten, mag für manche beruhigend klingen, vor allem für Jüngere. Für andere ist es eher beunruhigend, wenn der Staat alles tun will, wofür auch immer.