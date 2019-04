UBS und CS droht ein Denkzettel der Aktionäre

Wie jedes Jahr wird an den Generalversammlungen (GV) der Grossbanken die Vergütung des Managements zu reden geben. Dazu sieht sich UBS am 2. Mai einer ganz neuen Baustelle gegenüber. Die weltweit grössten Stimmrechtsberater, ISS und Glass Lewis, empfehlen, die Entlastung von Verwaltungsrat (VR) und Geschäftsleitung (GL) für 2018 zu verweigern. Der Grund: der Gerichtsfall mit möglicher Milliardenbusse in Frankreich.