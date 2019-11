So erzielen Sie die beste Rendite fürs Alter

Wer mit Wertschriftenlösungen fürs Alter vorsorgen will, hat die Wahl der Qual. Rund fünfzig Produkte, die unterschiedlich in verschiedene Anlageklassen investieren, stehen zur Auswahl. Erschwerend kommt hinzu, dass im Herbst Banken oft Werbekampagnen lancieren, um Sparer in ihre 3a-Produkte zu locken, die langfristig nicht zwingend die besten Renditen erbringen.