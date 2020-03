Parlament will Schweizer Firmen besser schützen

Unterstützung erhielt die Motion von SP, Grünen und der Mitte-Fraktion. Dagegen waren Grünliberale, FDP und die Mehrheit der SVP. Entscheidend waren drei Stimmen für die Motion und sieben Enthaltungen aus der SVP. Ohne diese Abweichler von der offiziellen Parteilinie wäre der Vorstoss abgelehnt worden. Ebenfalls gegen die Vorlage kämpfte Bundesrat Guy Parmelin. Der Bundesrat anerkenne, dass es ein Problem gebe, aber die heutige Gesetzgebung lasse ein Einschreiten bereits zu, weshalb eine zusätzliche Behörde keine Vorteile bringe.

«Es kann nicht sein, dass Wissen aus der Schweiz abgezügelt und von anderen umgesetzt wird.»Leo Müller, CVP-Nationalrat (Luzern)

Ganz anders sah das CVP-Nationalrat Leo Müller. Bei der Motion gehe es um «staatlich gelenkte, staatlich motivierte Übernahmen», sagte er, «und diese sollen gezielt kontrolliert werden können». Andere Länder hätten dafür sehr viel Geld zur Verfügung gestellt. Es könne ja nicht sein, dass die Schweiz staatliche Mittel in Forschung und Innovation investiere, und dass dieses Wissen später «abgezügelt und von anderen umgesetzt wird». Die Schweiz sei ganz besonders gefährdet, fand Müller. So habe China im Jahr 2016 45 Milliarden Dollar in der Schweiz investiert, 5 Milliarden mehr als in ganz Rest-Europa zusammen.

13 Staaten führen Investitionskontrollen ein

Auch die EU sorgt sich über Chinas Expansionsdrang. Sie hat vor einem Jahr Übernahmekontrollen in Kraft gesetzt. Sie sind eine Ergänzung zu den Regeln, die mehr als die Hälfte der Mitgliedstaaten schon teilweise seit Jahren haben, und die in vielen Fällen jüngst verschärft wurden.

So dehnte Frankreich 2018 seine Übernahmeregeln auf weitere Sektoren wie die Roboterindustrie aus. Ende 2018 weitete Deutschland seine Investitionskontrollen auf kritische Infrastrukturen und Medien aus. Auch Grossbritannien weitete seine Kontrollmöglichkeiten vor kurzem aus.

Gemäss der UNO-Konferenz für Handel und Entwicklung wurden von 2011 bis 2019 in 13 Staaten Investitionskontrollen eingeführt und in 15 Ländern die bestehenden Regeln zum Teil mehrfach verschärft. Die Schwelle, ab der eine Transaktion untersucht wird, liegt dabei unterschiedlich hoch.