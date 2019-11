Österreich stimmt über Grundeinkommen ab

Unterzeichnet werden kann das Volksbegehren online oder in jedem Gemeindeamt. Wenn es von mindestens 100’000 Stimmberechtigten unterstützt wird, muss sich das Parlament damit befassen. Allerdings reicht eine blosse Debatte, ein entsprechender Gesetzentwurf muss nicht daraus folgen.

Hinter dem österreichischen Volksbegehren stehen weder Parteien noch sonstige grössere Organisationen, sondern ein einzelner Initiant, der sich in der Öffentlichkeit bislang äusserst bedeckt hält. Sein Name: Peter Hofer. In der Tageszeitung «Der Standard» erklärte er, dies sei eine «Spontanaktion» gewesen. Er habe ursprünglich nur fünfzig Personen per Mail mit der Bitte um Unterstützung und Weiterverbreitung angeschrieben. Am Ende seien daraus knapp 15’000 Unterschriften geworden. In Österreich reichen 8401 Unterschriften für die Einleitung eines Volksbegehrens, dies entspricht einem Promille der Bevölkerung.

Finanziert soll es über eine Finanztransaktion-Steuer werden

Die geforderte Höhe des bedingungslosen Grundeinkommens von 1200 Euro liegt knapp über der für Österreich errechneten Armutsgrenze. Die Auszahlung soll allen Bürgern «ein Leben in Freiheit, Würde und Selbstbestimmung» ermöglichen, heisst es in der offiziellen Begründung für das Volksbegehren, die auf der Website des Innenministeriums veröffentlicht wurde. So habe «jeder Mensch die Möglichkeit, frei von Existenzsorgen diejenige Arbeit zu übernehmen, die er selbst für sinnvoll hält». (Lesen Sie jetzt das Interview mit dem Philosoph Philip Kovce, Kenner und Befürworter des Grundeinkommens.) Jeder hätte ein Einkommen, «auch wenn er durch die Automatisierung und Rationalisierung in Produktion und Verwaltung aus der Arbeit entlassen wird».

Als eines der «reichsten Länder auf diesem Planeten» könne Österreich sich das bedingungslose Grundeinkommen leisten. Finanziert werden sollen die Zahlungen «über eine Finanztransaktionssteuer in Höhe von 0,94 Prozent aller in Österreich getätigten Finanztransaktionen», heisst es in der Begründung. Allerdings gehen in der Finanzierungsfrage die Begrifflichkeiten durcheinander.

Auf der vom Initianten Hofer eingerichteten Website ist statt von einer Finanztransaktionssteuer von einem «Solidaritätsbeitrag von 0,94 Prozent» die Rede. «Jede/r bezahlt, wenn sie/er in irgendeiner Form Geld ausgibt.» Damit sei dann «nicht nur das bedingungslose Grundeinkommen locker finanzierbar, sondern es bleibt auch viel Geld für sehr nützliche Dinge übrig (Bildung, Gesundheit, Infrastruktur usw.), die der Allgemeinheit zugutekommen».