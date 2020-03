Mehr Geld für Frauen, Junge und den CEO

Die Jungsozialisten dürften ihre pure Freude haben an der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB). Zwischen der höchsten und tiefsten Gesamtvergütung wies diese 2019 ein Verhältnis von 1:13 auf. Damit waren die Lohnunterschiede bei der BLKB annähernd so wie in der Juso-Volksinitiative. Diese verlangte ein Verhältnis 1:12, wurde 2019 vom Souverän aber deutlich abgelehnt. Zum Vergleich: Bei UBS, Roche, Credit Suisse und Nestlé beträgt die Lohnschere über 1:200, schweizweit liegt sie durchschnittlich bei 1:134 (Stand 2018).