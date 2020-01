Manor entlässt langjährige Kadermitglieder

Bei Manor ist Feuer im Dach: Das Warenhaus stellt etliche Mitarbeiter des Kaders frei. Insgesamt soll es Dutzende Kündigungen gegeben haben, wie Nau.ch mit Verweis auf Insider berichtet. Betroffen seien Filialleiter aus der ganzen Schweiz.

Gemäss zwei voneinander unabhängigen Quellen seien bisher ausgewählte Mitarbeiter mündlich über die Kündigungen informiert, schreibt das Newsportal. Auch Filialleiter in Spreitenbach AG und im Shoppyland in Schönbühl BE seien aus heiterem Himmel entlassen worden.