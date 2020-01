Manor baut über 87 Stellen ab

Bei Manor bleibt kein Stein auf dem anderen: Ende Januar muss das Warenhaus seinen traditionsreichen Standort an der Zürcher Bahnhofstrasse schliessen. Viele Mitarbeiter müssen um ihre Stelle bangen.

Nun gibt Manor bekannt: Insgesamt fallen 87 Stellen weg. 27 davon in Bachenbülach ZH. Dort schliesst das Warenhaus seine Tore. Zudem trennt sich Manor von zwei Supermärkten in Liestal und Delsberg. Und sei bereits in Gesprächen mit Mitbewerbern. Die dazugehörigen Warenhäuser bleiben jedoch bestehen. Das gibt Manor in einer Mitteilung bekannt.