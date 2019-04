Kritik am grünen Anstrich der Finanzindustrie

Christian Leitz, Leiter Corporate Responsibility bei der UBS, sagt dazu: «Der Übergang zu einer ressourcenschonenden Wirtschaft ist in unser aller Interesse.» Über die vergangenen Jahre habe UBS eine umfassende Strategie entwickelt, um diesen Prozess zu unterstützen. Der Anteil an CO2-relevanten Vermögenswerten in der Bilanz sei auf 1,2 Prozent oder 2,7 Milliarden Dollar gesunken. «Wir haben uns verpflichtet, weltweit keine projektspezifischen Finanzierungen für neue Kohlekraftwerke zur Verfügung zu stellen.» Finanztransaktionen von Kohlekraftwerkbetreibern würden nur unterstützt, falls deren Übergangsstrategie mit dem Pariser Klimaschutzabkommen vereinbar ist oder die Transaktion mit erneuerbaren Energien in Verbindung steht.

Die Credit Suisse anerkenne ihren Teil der Verantwortung bei der Bekämpfung des Klimawandels durch die Unterstützung des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen und klimaresistenten Wirtschaft, so eine Sprecherin der Bank. Die CS habe ihre Richtlinien bezüglich sensitiven Industrien in den letzten Jahren verschärft. Die Bank sei zudem seit 2010 an rund 110 Transaktionen im Bereich erneuerbare Energien und Energieeffizienz im Wert von über 94 Milliarden Dollar beteiligt gewesen. Sie gehöre in diesem Bereich zu den weltweit führenden Banken.

Während sich die grossen Banken langsam Wandeln, steigt bei den professionellen Investoren wie Pensionskassen in der Schweiz die Nachfrage nach nachhaltigen Anlagen seit einigen Monaten stark. 2017 stiegen laut Swiss Sustainable Finance in der Schweiz die nach Nachhaltigkeitskriterien angelegten Vermögen um 82 Prozent 2017. Rund 390 Milliarden Franken sind so investiert. Auch die Zahl der Produkte steigt. Kaum eine Bank oder ein Vermögensverwalter, der kein nachhaltiges Anlagevehikel lanciert. In diesen Tagen hat etwa die Bank Raiffeisen die erste nachhaltige Anleihe im Schweizer Markt platziert. «Schweizer Investoren können damit in energieeffizienten, emissionsarmen und gemeinnützigen Wohnbau investieren», heisst es da.

Sich grün nennen zu einfach

Der Wildwuchs an grünen Anlageprodukten nährt den Verdacht, dass viele davon gar nicht so nachhaltig sind. «Es ist heute zu einfach, sich grün zu nennen», sagt Tobias Reichmuth, Gründer des auf nachhaltige Infrastrukturanlagen spezialisierten Unternehmens Susi Partners. Ihm fehlt die Konsequenz: Wenn zum Beispiel Banken konsequent nachhaltig sein wollten, sollten sie keine Firmen im fossilen Energiebereich oder Pipelines mehr finanzieren.

In der Finanzwelt haben Begriffe wie Nachhaltigkeit, Impact Investment oder soziale Anlagekriterien (ESG) gerade Konjunktur – sie sind aber kaum definiert. Reichmuth stört sich an den Feigenblättern der Finanzindustrie: «Jedes Unternehmen darf heute von sich behaupten, ein nachhaltiger Investor zu sein.» Auf vielen Anlageprospekten sei heute ein Windrad abgebildet – was dann drinsteckt, also wie das Geld angelegt wird, hat dann oft wenig mit Windenergie oder Nachhaltigkeit zu tun. Tariq Fancy, der beim weltgrössten Vermögensverwalter Blackrock für nachhaltige Investments verantwortlich ist, sagte jüngst dieser Zeitung: «Es gibt eine allgemeine Konfusion darüber, was nachhaltige Investments eigentlich sind.»