Kontroverse um Position von UBS-Topmanager bei der Deutschen Bank

Jürg Zeltner hat seine Karriere in den letzten Monaten neu lanciert. Der einstige Topmanager der UBS ist seit kurzem Chef und Mitinvestor der Luxemburger Privatkundenbankengruppe KBL. Sie sorgte mit der Übernahme der Bank am Bellevue in der Schweiz für einen Paukenschlag. Und in Deutschland gehört das Bankhaus Merck Finck dazu.