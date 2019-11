«Kaputte Jeans? Rauswerfen!»

Hanspeter Vochezer, machen Sie Ihre Kunden zu besseren Menschen?

Ich zeige ihnen auf, wie sie sich in der Geschäftswelt bestmöglich verhalten können.

Und was raten Sie als Business-Knigge-Coach diesen Kunden?

Ich stelle fest, dass solide Werte wieder an Bedeutung gewinnen. Business-Knigge geht Hand in Hand mit Leadership. Darum kommen Unternehmen aus dem Dienstleistungssektor auf mich zu, zumindest in 99 Prozent der Fälle. Ich soll die Mitarbeiter schulen – auf allen Hierarchiestufen.