Herr Schwan, Cholera ist in der Schweiz nicht nur eine Krankheit. Wissen Sie, was es noch bedeutet?

Nein. Was denn?

Es ist ein Walliser Traditionsgericht. Die Frage kam offenbar nicht in Ihrem Einbürgerungstest vor. Sie sind ja seit neuestem Schweizer.

Ja, ich freue mich sehr, jetzt Schweizer Staatsbürger zu sein. Es gab staatspolitische Fragen, und auch viele Fragen, die den Kanton und die Gemeinde Riehen betreffen, eine breite Palette.