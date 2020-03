Hiag: 50 Millionen Zusatzkosten

Es hätte 2018 für Hiag ein grosser Deal werden sollen. In einer sogenannten «Sale & Lease Back»-Transaktion erwarb 2018 der Basler Arealentwickler das Rohner-Chem-Areal in Pratteln und leaste es zur weiteren Nutzung gleichzeitig an die Rohner AG zurück. So wurde das Baselbieter Traditionsunternehmen zum drittgrössten Mieter von Hiag. 2 Millionen Franken Einnahmen budgetierten die Basler für den Pratteler. Unter dem Strich bleiben jetzt aber ­Belastungen von 51,3 Millionen Franken in den Büchern, wie ­Hiag-CEO Marco Feusi gestern bei der Präsentation des Jahresergebnisses sagte.