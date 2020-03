«Herr Ermotti wird das schnell verstehen»

Eines der letzten Urgesteine

Kielholz wird im Februar nächsten Jahres 70-jährig und erreicht damit die Altersgrenze im Verwaltungsrat der Swiss Re. In einem Interview mit der «Bilanz» im letzten Sommer hatte er noch darauf hingewiesen, dass diese Limite «nicht in Stein gemeisselt» sei. Heute hörte sich das ganz anders an: Bereits seit zwei Jahren beschäftige er sich gedanklich mit seiner Nachfolge, liess Kielholz durchblicken.

Der Mann ist eines der letzten Urgesteine der Schweizer Wirtschaft. Er blickt auf eine rund 30-jährige Karriere in Toppositionen der Credit Suisse und der Swiss Re zurück. Den Verwaltungsrat des Rückversicherers präsidiert er seit 2009, nachdem dieser in der Finanzkrise in Schieflage geraten war.

Zuletzt musste Kielholz zwei Dämpfer hinnehmen: Im Mai 2018 scheiterte die angestrebte Partnerschaft zwischen der Swiss Re und dem japanischen Softbank-Konglomerat, und im Juli 2019 musste der Rückversicherer den Börsengang seiner Lebensversicherungstochter Reassure abblasen. Dass er von Aktionären zum Rücktritt gedrängt worden sei, verneinte Kielholz.