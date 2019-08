Handelsstreit mit China lässt Kurse purzeln

Die USA haben China formell der Währungsmanipulation bezichtigt. Finanzminister Steven Mnuchin erklärte am Montag, China sei ein «Währungsmanipulator». Zuvor war der chinesische Yuan auf den tiefsten Stand seit rund einem Jahrzehnt gesunken: Er überschritt am Montag die symbolische Marke von sieben Yuan pro Dollar. Und die Kurse an der New Yorker Wall Street verzeichneten nach Börsenschluss die grössten Verluste seit Jahresbeginn.